Apesar de expulsão, técnico do Grêmio elogia estreia de Paulo Miranda

No comando do time B do Grêmio, o técnico César Bueno ficou satisfeito com a estreia da equipe no Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira. Ele exaltou o desempenho dos garotos do time e aprovou a estreia de Paulo Miranda, um dos reforços da equipe principal para este ano, apesar da expulsão do zagueiro.

O reforçou levou o segundo cartão amarelo nos minutos finais da partida e deixou o Grêmio com um a menos em campo. Na sequência, o São Luiz buscou o empate e garantiu o 1 a 1 no placar, no jogo disputado na cidade de Ijuí, no interior gaúcho.

“Ele agradou muito. É experiente, teve um embate com Michel e controlou bem. No momento da expulsão, achei exagerada [o cartão]. O lance podia ter sido controlado [pelo árbitro]. Mas foi boa partida. O Paulo Miranda vai ajudar muito o Grêmio”, projetou o treinador, já prevendo a participação do defensor no time principal.