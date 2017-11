Apesar de derrota, técnico faz elogios aos reservas do Grêmio

O meia Dionathã foi o que mais brilhou em campo. No primeiro tempo, chegou a acertar a trave esquerda do Santos. “O Dionathã tem muita força e potência pelo lado. É um jogador que eu acredito que esteja no profissional em definitivo”, avaliou César Bueno.

Apesar da derrota para o Santos por 1 a 0, o técnico César Bueno fez elogios à atuação dos reservas do Grêmio, neste domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Jovens entraram em campo na Vila Belmiro enquanto os titulares finalizaram em Porto Alegre a preparação para o primeiro jogo da final da Copa Libertadores. Nem o técnico Renato Gaúcho viajou para a cidade de Santos.

No geral, o treinador afirmou que o Grêmio teve dificuldade para segurar o Santos na Vila. “Foi uma partida muito complicada, pegamos um time que está no G4 motivado. Não foi fácil jogar aqui. Tínhamos uma preocupação grande com a velocidade do Santos. Fomos bem, sofremos um pouco no final. Levamos alguns contra-ataques, mas, no contexto geral, foi uma boa avaliação destes meninos.”

Mesmo com a derrota, o Grêmio segue na vice-liderança do Brasileirão. Tem 61 pontos, dez a menos que o líder Corinthians, que assegurou o título antecipado na quarta-feira passada.

