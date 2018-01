Apesar da derrota, jogadores do Corinthians saem satisfeitos com ‘coisas boas’

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado do Pacaembu chateados com a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, mas satisfeitos com a boa exibição. O goleiro Cássio e o meia Marquinhos Gabriel apontaram que apesar do resultado negativo, é possível tirar coisas boas da exibição da equipe nesta quarta-feira.

“Tivemos coisas boas, sim. Muitas vezes, quando a gente leva um gol, desorganiza e vira loucura. Mostramos organização, só que a bola não entrou. Levamos o gol e o goleiro deles foi muito bem. Temos que trabalhar. É apenas o começo. Temos que continuar trabalhando forte e na próxima partida buscar os três pontos”, disse o goleiro, ainda no gramado do Pacaembu.

Para Marquinhos Gabriel, a postura ofensiva também é algo a se destacar. “Dá para tirar coisas boas, apesar de ser o primeiro jogo oficial da temporada. Trabalhamos a bola e triangulamos as jogadas, como havíamos treinado. Sabíamos que eles poderiam jogar por uma bola e recuar. Temos que trabalhar agora para conseguir os resultados”, destacou o meia.