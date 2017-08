‘Apagões’ custam pontos ao Rio Branco

A má campanha do Rio Branco na Copa Paulista em muito se explica pelos “apagões” que o time teve em momentos derradeiros de dois jogos. Os blecautes diante de Taboão da Serra, na terceira rodada, e São Paulo B, no último domingo, custaram pontos importantes para a equipe na tabela. Em ambos, os duelos estavam quase ganhos, mas se transformaram em tropeços que deixaram o time na lanterna do Grupo 2, com apenas três pontos em cinco rodadas.

O primeiro cochilo do Tigre ocorreu em pleno Décio Vitta. O alvinegro vencia o Taboão da Serra por 2 a 0 até os 33 minutos do segundo tempo, mas levou dois gols em oito minutos e só empatou. Contra o São Paulo B foi pior. Mesmo com um homem a menos em todo o segundo tempo, o Rio Branco conseguiu abrir o placar no Morumbi, com Frank, mas sofreu a virada em um minuto e dez segundos, com gols aos 42 e 43 minutos da etapa final.

LEIA TAMBÉM: São Paulo abre portas para saídas de Maicon e Lucão

Foto: Renata Lutfi / São Paulo FC

Se tivesse vencido ambos, o Tigre teria cinco pontos a mais na classificação e estaria no G4. Apesar dos tropeços, o técnico Edson Vieira acredita em uma evolução nas próximas partidas. “Nós jogamos com um a menos desde o primeiro tempo e contra uma grande equipe que já está acostumada a jogar no Morumbi. Para muitos do nosso time, foi a primeira vez lá. Nos entregamos muito e doeu a derrota, porque merecíamos pelo menos um empate. Mas um desempenho como esse de domingo nos leva a crer que ainda dá para buscar a classificação”, comentou.