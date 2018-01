Aos 50 anos, Kazu renova contrato com clube da segunda divisão japonesa

Uma das maiores carreiras profissionais no futebol foi estendida. Nesta quinta-feira, o atacante Kazuyoshi Miura, o “Kazu”, renovou o seu contrato com o Yokohama FC, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Japonês, por mais um ano.

Assim, Kazu, que completará 51 anos em 26 de fevereiro, disputará a 33ª temporada da sua carreira em 2018. Ele é conhecido no Brasil pela sua passagem pelo Santos nos seus primeiros passos no futebol, também tendo atuado por CRB, XV de Jaú e Coritiba no País.

Em 2017, Kazu participou de 12 jogos pelo Yokohama FC e marcou um gol, quebrando o seu próprio recorde de jogador mais veterano a ir às redes na liga japonesa. No clube da segunda divisão, ele tem o brasileiro Leandro Domingues como seu companheiro de equipe.