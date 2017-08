Aos 31 anos, Wayne Rooney se aposenta da seleção inglesa

O atacante Wayne Rooney, de 31 anos, anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria da seleção inglesa de futebol ao recusar uma oferta do treinador do time nacional, Gareth Southgate, para voltar ao grupo. O jogador – o maior artilheiro da Inglaterra, com 53 gols em 119 jogos com a camisa do seu país – revelou que considera este o momento apropriado para deixar o futebol internacional.

“Foi fantástico o Gareth Southgate ter me ligado esta semana para me dizer que me queria de volta à equipe inglesa para os jogos que se aproximam. Gostei bastante disso. Todavia, tendo já pensado bastante no assunto, disse ao Gareth que já tinha decidido retirar-me para sempre do futebol internacional. É uma decisão muito difícil, que discuti com a minha família, o meu treinador no Everton e todos os que me são mais próximos”, escreveu o jogador em seu site.

Foto: Facebook_Wayne Rooney / Reprodução

Rooney chegou à seleção inglesa aos 17 anos e fez sua estreia em um amistoso contra a Austrália, em 2003, e se tornou o jogador mais jovem a marcar gols pela Inglaterra, o que ocorreu em uma partida contra a Macedônia válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2004. O jogador, que vestiu a camisa inglesa em três edições da Copa do Mundo e outras três da principal competições de seleções do Velho Continente, agora diz que será apenas um torcedor da Inglaterra.