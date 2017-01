Aos 14 anos, americanense ajuda Chapecoense em fase de reconstrução

Uma jovem jogadora de Americana é um dos símbolos da reconstrução da Chapecoense. Fã do goleiro Danilo, uma das 71 vítimas do acidente aéreo envolvendo o time no fim de novembro, Bia Nicoleti se inspira nas defesas que ficaram eternizadas pelo camisa 1 do Verdão do Oeste para trilhar o seu caminho no futebol, atuando na mesma posição do ídolo pela equipe feminina da Chape.

Com 14 anos, ela já acumula quatro convocações para a seleção brasileira de base – três na Sub-15 e uma na Sub-17 – e sonha em dar a sua contribuição para resgatar a alegria na cidade catarinense. A americanense descobriu a paixão pelo futebol brincando com o irmão mais velho, Fernando, no quintal de casa. Quando resolveu levar o hobby a sério, passou pela Escola de Goleiros Camisa 1 e atuou em times de futebol e futsal feminino de Americana, até chegar à Chape em março do ano passado. A reapresentação na equipe Sub-15 está marcada para o dia 23 deste mês. E o reencontro com as colegas de time não tende a ser dos mais fáceis.

Bia lembra que depois da tragédia as atividades no clube foram paralisadas e o clima de tristeza dominou a cidade Chapecó por completo. “Não teve treino na semana e comemos muito mal todos os dias. No refeitório olhávamos para a mesa da comissão técnica e tinha um homem chorando enquanto comia. Parecia que tínhamos perdido um parente”, relembra.

“Quando aconteceu a tragédia, ficou um silêncio que doía. A cidade inteira ficou muito mal, não dava para encarar muito bem. Agora estão formando o novo time, mas ninguém vai substituir aqueles jogadores. A cidade inteira tinha um amor muito grande por eles”, acrescenta a jogadora, que revela ter demorado para acreditar quando foi informada sobre a queda do avião na Colômbia.

“A mulher que cuidava de nós (no alojamento da Chapecoense) bateu em todos os quartos e disse que caiu o avião do time. Eu não acreditei na hora, achei que era um sonho. Depois vi na TV e todo mundo começou a chorar, demorou muito pra cair a ficha”, lembra.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Poucas semanas depois da tragédia, Bia entraria em férias e deveria voltar a Americana. Mas por conta do ocorrido, ela afirma que chegou a ficar com medo de pegar um avião. Depois de refletir, superou o susto e voltou para casa. “Eu nem queria vir para casa nessas férias, estava com medo de acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus não aconteceu nada. É um em um milhão que acontece isso. E acabou acontecendo com o avião daqueles jogadores”, diz.

IDOLATRIA

De todos os heróis que levaram a Chape à final da Copa Sul-Americana e foram vítimas do desastre aéreo, Danilo, até por ser companheiro de posição, era o mais próximo da jovem americanense. “Já tirei foto e conversei bastante com o Danilo. Aquele jogo que ele defendeu quatro pênaltis, meu Deus (pausa). Melhor jogo”, recorda, se referindo à histórica partida das oitavas de final da Sul-Americana, em que Danilo defendeu quatro cobranças na disputa de pênaltis contra o Independiente e garantiu a classificação da Chape.

A tragédia refletiu diretamente no futebol feminino do clube catarinense.

Com os cofres enxutos e a necessidade de remontar o time profissional, a Chape desistiu de disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, em que Bia faria parte do elenco. Com isso, a americanense deverá jogar apenas competições regionais em Santa Catarina neste ano.