AO VIVO: Rio Branco tenta se livrar do rebaixamento na última rodada

O Rio Branco recebe neste domingo (25), no estádio Décio Vitta, em Americana, o time do Grêmio Osasco, a partir das 10 horas, pela última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O Tigre precisa vencer o adversário e ainda torcer por tropeços de Olímpia e Marília, sendo que este último enfrenta o União Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste, no mesmo horário.

Em 104 anos de história, o Rio Branco nunca disputou a chamada Segunda Divisão do futebol paulista, que na prática equivale à 4º divisão estadual.

Na última semana, o técnico Andrezão disse que o time precisa estar focado em fazer a sua parte e vencer o jogo contra o time de Osasco, sem prestar atenção aos resultados de outras partidas que venham a ser informados no estádio Décio Vitta durante a partida deste domingo.