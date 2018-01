O Rio Branco vai vencendo o Juventude por 2 a 0 no estádio JD Martins, em Cravinhos, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol do Tigre foi marcado por Lucas, aos 7 minutos do primeiro tempo, e aos 40 do segundo tempo. O resultado vai levando o alvinegro ao segundo lugar do Grupo 11.