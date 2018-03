Antônio Carlos diz que Palmeiras busca vitória para fazer final em casa

O zagueiro Antônio Carlos afirmou nesta terça-feira que o Palmeiras tem uma meta para se motivar para a partida desta quarta-feira, contra o Novorizontino, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe tem como motivação buscar a vitória para já garantir o benefício de ter a melhor campanha da competição, o que assegura vantagem no restante do mata-mata.

Se o Palmeiras conquistar um novo resultado positivo, não seria mais alcançado em pontos pelos adversários e garantiria a comodidade de decidir sempre os confrontos na sua arena, inclusive na final. “Temos os objetivos que foram traçados. Não podemos perder pontos, que é para ter esse objetivo de jogar o último jogo no Allianz Parque”, afirmou o zagueiro em entrevista coletiva.

O time vive situação tranquila, pois como ganhou a partida de ida sobre o Novorizontino fora de casa por 3 a 0, pode perder até por dois gols de diferença no seu estádio que estará classificado. O discurso, no entanto, é de não se acomodar. “A gente sabe que será um jogo muito difícil, a gente respeita o Novorizontino, que mostrou qualidades, classificou em terceiro no geral. Não podemos deixar de ter a seriedade que a gente vem tendo para conseguir essa vaga”, comentou.

Para se preparar para a partida, o técnico Roger Machado vai realizar uma atividade fechada. Com o goleiro Jailson suspenso, Fernando Prass deve ganhar chance. Como o colombiano Miguel Borja foi convocado para a sua seleção, Willian deve ser deslocado para atuar como atacante centralizado e abrir espaço para Keno jogar na ponta direita.