Antigos emprestados voltam com moral e ganham espaço no Palmeiras

Um grupo de jogadores do Palmeiras está em alta e tem recebido atenção especial do técnico Roger Machado. Esses atletas não são estrelas do time, tampouco foram titulares no ano passado. Pelo contrário, estavam em baixa antigamente e começaram a recuperar espaço. São os jogadores que estiveram emprestados a outras equipes em 2017 e agora, no retorno, estão com moral.

O zagueiro Thiago Martins, o lateral Victor Luís, o meia Allione o atacante Artur são os quatro atletas reaproveitados entre os 18 jogadores que voltaram a ter vínculo em vigor com o clube ao fim de contratos temporários de empréstimo. Ao contrário da maioria dos colegas, o quarteto teve a permanência no elenco pedida pelo treinador, que quer observar o rendimento deles.

Um dos primeiros nomes requisitados foi o de Allione. Destaque do Bahia no Brasileirãp do ano passado, o argentino voltou motivado. “Para mim foi muito importante, que o Roger tenha dito para eu ficar. O elenco tem um nível muito alto e estou aqui para lutar por uma posição. Se eu tiver que jogar, vou tentar ajudar”, disse;