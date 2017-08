Antiga vilã, jogada aérea ajuda o Rio Branco

Antes vilã do time, a bola aérea virou uma arma para o Rio Branco na Copa Paulista. No primeiro turno da competição, a equipe sofreu com as jogadas pelo alto, tanto que seis dos oito gols que levou foram de cabeça. Para piorar, a baixa estatura do elenco vinha tornando ineficazes as investidas ao ataque em cruzamentos. Mas a sorte parece ter mudado desde o jogo contra a Inter de Limeira, tanto que dois dos últimos três gols marcados pela equipe foram originados de cobranças de escanteio de Cesinha nas cabeças de Afonso e Tiago Bernardi.

Para alcançar o G4 do Grupo 2, o Tigre espera continuar tirando proveito de seus jogadores mais altos, como os próprios Afonso e Bernardi, além dos zagueiros Rafael Rufino e Higor e do volante Nicolas, todos com mais de 1,80m de altura. “No começo do campeonato a gente tinha um time muito baixo. A gente tentava posicionar, mas era difícil aproveitar os escanteios e bolas cruzadas. Nos escanteios, todos marcavam só eu e o Rufino, agora pelo menos entraram também o Nicolas, o Afonso, às vezes o Higor, aí dificulta mais para os adversários”, comenta Tiago Bernardi.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O zagueiro acredita que no decorrer do campeonato o Rio Branco melhorou seu posicionamento nas bolas aéreas, tanto defensivamente, quanto ofensivamente. “Elevamos a altura do nosso time e já não temos mais sofrido tanta pressão na bola parada, e começamos também a fazer gols assim. Está melhorando”, compara o defensor.