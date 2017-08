Antes de jogo decisivo pela Libertadores, Botafogo anuncia novo patrocínio

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a assinatura de um contrato de patrocínio com a empresa espanhola Cabify, especializada em soluções de mobilidade urbana, que vai expor sua marca na parte frontal do uniforme do clube carioca nos próximos jogos. O acordo já vale para a partida desta quinta contra o Nacional, do Uruguai, no Engenhão, às 19h15, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A parceria incluirá os dois jogos do time alvinegro das semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo, nos dias 16 e 23 de agosto.

O vice-presidente de marketing do Botafogo, Marcio Padilha, ainda revelou nesta quarta a possibilidade de extensão do vínculo entre o clube e a empresa. “É um prazer para o Botafogo acertar com a Cabify, uma empresa internacional, muito forte. Esperamos que seja apenas o início de um namoro e que cresça futuramente”.

LEIA TAMBÉM: Em Fortaleza, Santa Cruz vira para cima do Ceará e entra no G4 da Série B

O gerente de marketing da Cabify, Fernando Hammes, confirmou o desejo da empresa espanhola – que comemora aniversário de seu escritório no Rio de Janeiro – em firmar novos projetos no esporte e também aposta prorrogação do acordo.