Antes de final contra Real, Mourinho admite interesse em levar Bale ao United

O técnico do Manchester United, o português José Mourinho, demonstrou interesse na contratação do atacante Gareth Bale, do Real Madrid, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Skopje, na Macedônia, onde as duas equipes se enfrentarão, nesta terça, pelo título da Supercopa da Europa – disputado entre os vencedores da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa.

O treinador do time inglês deu a entender que a ausência do galês – possível substituto do português Cristiano Ronaldo, que pode iniciar a partida no banco de reservas – no clássico pode ser um indicativo sobre o futuro de Gareth Bale, que tornou-se na época a contratação mais cara do futebol mundial quando trocou o Tottenham pelo Real Madrid, em 2013, por 85,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 350,1 milhões).

“Se ele jogar amanhã (terça-feira), então é a confirmação que está nos planos do clube porque ele também teria motivação para continuar no Real Madrid. Mas se ele não estiver nos planos, estarei esperando do outro lado e vou lutar com outros treinadores para também tentar buscá-lo”, disse José Mourinho.