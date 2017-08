Antecipação de Flu x Atlético-GO para sábado fará 1º turno terminar no domingo

O duelo entre os dois times, que ocorreria no último domingo, foi adiado por causa da morte do filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga, de 18 anos, que no último sábado caiu da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto tomava banho.

Essa partida inicialmente estava agendada para acontecer às 20 horas da próxima segunda, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), mas precisou ser adiantada por causa da remarcação do confronto entre Fluminense e Ponte Preta para o dia 9 de agosto, a quarta-feira da semana que vem, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Antes previsto para ser encerrado na próxima segunda-feira, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai terminar neste domingo depois que a CBF anunciou que o jogo que o Fluminense fará contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada, foi antecipado em dois dias e ocorrerá neste sábado, às 19 horas, no Maracanã.

E, como o regulamento do Brasileirão não permite a realização de duas partidas em um intervalo de apenas dois dias, o duelo que o time tricolor faria na segunda-feira foi antecipado para sábado. E a realização do duelo agora em um final de semana motivou o clube carioca a transferir o local do jogo com o Atlético-GO para o Maracanã, onde espera contar com uma presença maior de público do que poderia ter no acanhado estádio Giulite Coutinho.

A venda de ingressos para o confronto foi aberta nesta terça-feira pelo Fluminense, com ingressos a partir de R$ 40. Bilhetes deste valor dão acesso para arquibancada sul e para o setor leste inferior do Maracanã, sendo que há comercialização de meia-entrada para estes dois locais do estádio.

Com a mudança da data do jogo do Flu, a última rodada do primeiro turno do Brasileirão será aberta com duas partidas no sábado, quando o líder Corinthians entra em campo para enfrentar o Sport, também às 19 horas, no Itaquerão. Depois disso, oito confrontos fecharão a metade inicial da competição no domingo.