Animado com última vitória, Atlético-GO ganha reforço de Walter contra o Grêmio

A vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense trouxe um ânimo novo para o elenco do Atlético Goianiense. Os jogadores parecem mais dispostos após o técnico João Paulo Sanches assumir o time e querem novamente surpreender nesta quarta-feira, às 21h45, quando recebem o Grêmio, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do último bom resultado, o clube goiano segue na lanterna, com apenas 12 pontos. Um triunfo no duelo pode o levar no máximo para a 19.ª posição, se o Vitória não vencer a Ponte Preta em Salvador.

LEIA TAMBÉM: Lucas projeta título da Copa da França para confirmar melhor temporada no PSG

A boa notícia é o retorno do atacante Walter. Ele cumpriu suspensão contra a Chapecoense e está liberado. Assim, Diego Rosa volta a ser opção no banco de reservas e Niltinho será recuado para o meio de campo. “O jogo contra a Chapecoense nos trouxe mais tranquilidade e, além disso, mostrou que a sorte pode mudar. Levamos uma bola na trave que rodadas antes batia e entrava”, disse o confiante meia Andrigo.