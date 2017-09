Andrés Ríos quer se firmar no Vasco como centroavante e promete gols

O argentino Andrés Ríos vai disputar diante do Grêmio, no próximo sábado, a sua segunda partida como titular pelo Vasco. O atacante tenta aproveitar a ausência de Luis Fabiano, lesionado, para se firmar na equipe e destaca que deseja conquistar seu espaço no time como centroavante, sem temer a concorrência do renomado companheiro e prometendo ser decisivo para a equipe com seus gols na sequência do Campeonato Brasileiro.

“Posso jogar pelos lados, mas ajudo a equipe mais como centroavante. Como jogador gosto de competir com os melhores e o Luis Fabiano é um grande goleador, já o conhecia antes de vir para cá. Para mim é um prazer disputar posição com um jogador dessa qualidade. Não como ele, mas também com o Thalles e o Paulo Vitor. Meu pensamento é fazer gol. Quem joga como centroavante, tem que fazer gol. É uma responsabilidade que tenho que assumir”, disse.

LEIA TAMBÉM: 'O resultado justo não seria a derrota', diz Zé Ricardo após Fla perder do Santos

Anunciado em julho como reforço do Vasco, Andrés Ríos demorou a fazer a sua estreia, tanto que o duelo com o Grêmio será apenas o terceiro pelo clube. O argentino, que estava no Defensa y Justicia, garante que está satisfeito com a transferência para o futebol brasileiro, ainda que destaque precisar de tempo para se adaptar melhor.