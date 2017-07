André marca dois gols e Sport derrota o Arsenal-ARG pela Copa Sul-Americana

O Sport ficou com uma situação bem confortável na segunda fase da Copa Sul-Americana. Pelo jogo de ida contra o Arsenal, da Argentina, nesta quinta-feira, o clube pernambucano venceu por 2 a 0 em uma noite inspirada do atacante André, autor dos dois gols. O jogo aconteceu no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Com o resultado, o Sport pode perder por até um gol de diferença na Argentina, no próximo dia 27, que mesmo assim garante vaga na próxima fase. Ao Arsenal-ARG, apenas uma vitória por no mínimo três gols de saldo interessa. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo cumprindo suspensão pela expulsão em jogo anterior, o clube pernambucano foi comandado pelo assistente Júnior Lopes, que é filho do ex-técnico Antônio Lopes.

O gramado ruim da Ilha do Retiro não permitiu que os dois times fizessem uma grande partida no aspecto técnico. Mesmo assim, o time brasileiro procurou criar as suas jogadas, enquanto que o visitante parecia mais preocupado em parar os lances com falta. No primeiro tempo foram quatro cartões amarelos para jogadores argentinos.