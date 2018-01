Anderson Martins treina pela primeira vez no São Paulo e promete muito trabalho

O zagueiro Anderson Martins, que será apresentado nesta sexta-feira pelo São Paulo, fez nesta quinta o seu primeiro treinamento com o restante do elenco tricolor, no CT da Barra Funda. Ele já tinha trabalhado no Reffis, ao lado de Diego Souza e do meia peruano Cueva, que também iniciam as suas atividades da pré-temporada, e Morato, que se recupera de cirurgia.

Já integrado ao grupo do técnico Dorival Junior, ele será o sétimo zagueiro à disposição a temporada de 2018. Além dele, o São Paulo já tem os atuais titulares Rodrigo Caio e Arboleda e também Bruno Alves, Aderllan, Militão e Rony, de 20 anos, recém-promovido da base.

“Com muito trabalho, construiremos um grupo vencedor”, avaliou Anderson Martins. “E sei que isso acontecerá aqui. Para ter um time vitorioso, temos de ter uma mentalidade vencedora. Juntaremos as nossas forças em busca do melhor para o São Paulo. O elenco conta com jogadores experientes e jovens que subiram da base com muita vontade. O clube está no caminho certo. Desejo e almejo títulos aqui”.