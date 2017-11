Amistosos da seleção portuguesa arrecadam 100 mil euros para vítimas de incêndios

A seleção de Portugal está aproveitando os dois amistosos que fará nos próximos dias para ajudar as vítimas dos incêndios que atingiram o interior do país nos últimos meses. Até agora foram arrecadados 100 mil euros (cerca de R$ 378 mil). O dinheiro será utilizado para a reconstrução de casas.

Portugal enfrentará a Arábia Saudita nesta sexta-feira, em Viseu, e os Estados Unidos na terça da semana que vem, em Leiria. Os ingressos para a primeira partida estão esgotados e há apenas entradas para o segundo jogo. Os portugueses também podem fazer doações às vítimas pelo telefone.

LEIA TAMBÉM: No Sul, Chapecoense e Flamengo iniciam duelo pelas oitavas da Copa Sul-Americana

Para a partida, o técnico Fernando Santos não contará com sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, que foi dispensado. A intenção do treinador é testar jogadores de olho na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Campeão da Eurocopa deste ano, Portugal garantiu vaga no Mundial ao terminar as Eliminatórias Europeias na primeira colocação do Grupo B.