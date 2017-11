Amistoso Novembro Azul reúne 2 mil pessoas

“O ano passado tinha sido o melhor dos nossos eventos, havíamos tido um público de 800 pessoas, e o deste ano sem dúvida superou as expectativas. Estou muito feliz. Mas independente do número de pessoas, o importante é passar o recado da importância da conscientização”, disse Zaramelo Júnior, um dos organizadores.

Estiveram presentes diversos ex-atletas, jogadores em atividades, nomes da imprensa e da política. A grande sensação, contudo, foi o ex-jogador Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras e padrinho do evento. Boa parte do público o parou para autógrafos e fotos. “Estive aqui em Americana há alguns dias fazendo um evento no campo oficial, joguei um pouquinho. Na ocasião, o doutor (Rogério Panhoca) entendeu que eu poderia jogar hoje novamente e me convidou. É importante para mim poder participar de eventos como esse, sabemos que é uma doença muito grave e as pessoas precisam se precaver. Eu mesmo preciso entender que é importante, depois de uma certa idade é perigoso e precisa realizar o exame”, destacou Ademir.

Cerca de duas mil pessoas passaram pela sexta edição do amistoso Novembro Azul, que ocorreu na manhã deste domingo pelo Estádio Victorio Scuro, segundo estimativas da organização. Foi o recorde de público do evento, que tem por objetivo conscientizar sobre a prevenção ao câncer de próstata. Além da partida de futebol, que reuniu personalidades do futebol e da imprensa, o evento também distribuiu 100 vouchers do laboratório Labclin para realização de exames de PSA (Prova do Antígeno Prostático).

“Esse ano sem dúvida batemos nosso recorde de participação da população. Aumentamos o leque do que fazíamos no evento, inclusive com a distribuição de exames. É um momento lúdico que aproveitamos para passar informação séria, que pode realmente salvar a vida dessa população”, afirmou o médico Rogério Panhoca, que também organizou o evento.





















+ 2

Resumir Galeria

PARTIDA. O amistoso acabou com um placar de 4 a 0 para o time Amigos do Colorado. O primeiro gol foi do narrador Osvaldo Luís. Logo em seguida, o cantor Rodrigo José marcou. O primeiro tempo foi encerrado com mais um gol de Osvaldo. Na segunda parte do jogo, Chiquinho Barbieri marcou em uma cobrança de pênalti.

Antes da partida entre o Amigos do Colorado e Amigos do Jogo, entraram em campo as crianças de 7 a 10 anos que participam do projeto social do Colorado Esporte Clube.

LEIA TAMBÉM: Cuca testa o retorno de Egídio à lateral-esquerda do Palmeiras