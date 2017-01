Amistoso Brasil x Colômbia terá preliminar com Zico e outros ex-jogadores

A CBF anunciou nesta quarta-feira que o “Jogo da Amizade” entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, terá uma preliminar com ex-jogadores e artistas. Antes do amistoso no Engenhão, marcado para as 21h45, acontecerá uma partida festiva com direito à participação de Zico, nome já confirmado para o evento.

Trata-se de uma ação para atrair mais público ao estádio e dar à Chapecoense a festa que ela merece nesta homenagem. O amistoso colocará frente a frente os países que se uniram na tragédia aérea do clube catarinense no fim do ano passado e terá a renda revertida para às famílias das vítimas do acidente.

LEIA TAMBÉM: Maior ídolo, Renato volta a fazer história pelo Grêmio com título emblemático

De acordo com comunicado divulgado pela CBF, 25 nomes já estão confirmados para esta preliminar festiva. Além de Zico, Mauro Galvão, Washington e Gonçalves são os ex-jogadores que estarão em campo. Outro esportista, o lutador José Aldo também jogará. O elenco ainda conta com nomes da música e da tevê, como os cantores Diogo Nogueira, Toni Garrido e Nego do Borel, os atores Caio Castro, Eduardo Moscovis e Eri Johnson e o apresentador Otaviano Costa.

Os ingressos para a partida continuam à venda pela internet, nas sedes do Botafogo, em Caio Martins, do Fluminense, em Laranjeiras, do Flamengo, na Gávea, e do Vasco, em São Januário. Quem não puder ir ao amistoso e quiser ajudar pode adquirir o “ingresso solidário”, com valores de R$ 50, R$ 100, R$ 200 ou R$ 500 que irão direto para as famílias das vítimas.