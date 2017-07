Americanense ‘mita’ no fantasy game Cartola FC

Febre entre torcedores de futebol de todo o país, o Cartola FC atingiu neste ano a marca de 5,5 milhões de inscritos. E o maior pontuador da Liga Pró – que reúne cartoleiros que pagam uma anuidade para concorrer a prêmios e benefícios – na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro foi de Americana. Fábio dos Santos Monteiro, de 40 anos, “mitou” ao fazer incríveis 150.42 pontos.

Como prêmio, ele ganhou R$ 3,5 mil em vale-compras de patrocinadores do fantasy game. Um misto de sorte e muito estudo sobre as partidas da rodada e as prováveis equipes titulares que iriam a campo contribuíram para que Monteiro alcançasse a surpreendente pontuação, que ainda foi a 10ª maior do Brasil, se considerados todos os participantes do Cartola FC, inclusive aqueles que não pagam para participar da Liga Pró. Para Monteiro, não existe um segredo para “mitar”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Uma boa parte é a sorte. O jogador que eu escalar precisa jogar bem para eu pontuar bastante. Sempre procuro também analisar bem a rodada, ver os times que jogam em casa, os jogadores que chutam mais a gol e os goleiros que vão jogar fora de casa mas são bons e provavelmente vão fazer muitas defesas”, orienta o torcedor do Palmeiras. Monteiro, com seu time Confiança da Cutia PB, é viciado no jogo. Prova disso é que chega a levar até 4 horas para montar a escalação ideal.