Americanense conduz preparação de árbitros para os Campeonatos Paulista

Não são só os clubes e atletas de futebol que vivem a reta final de preparação para o início das competições de 2017. Os árbitros e assistentes também têm uma pré-temporada voltada somente a eles. Vice-presidente da comissão de arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol), o americanense José Henrique de Carvalho é o responsável por coordenar os treinamentos preparatórios dos homens do apito que trabalharão neste ano nos jogos das séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, além da quarta divisão estadual, a Copa Paulista e as competições de base.

Carvalho explica que a pré-temporada dos árbitros é dividida em quatro áreas: técnica, física, mental e psicológica. Para isso, profissionais de cada um dos ramos fazem parte do dia a dia da preparação, iniciada na última segunda-feira no Spa Sport Resort, em Itu – os treinamentos prosseguirão até a próxima sexta-feira, com os árbitros divididos em três turmas. Ao todo, 150 árbitros e auxiliares participam da pré-temporada, entre eles, o barbarense Raphael Claus, eleito em 2016 o melhor árbitro do Paulistão e do Brasileirão.

Foto: Rodrigo Corsi / FPF

“O nosso objetivo é cuidar do desenvolvimento e qualificação do árbitro. Para isso, contamos com psicólogos e educadores físicos que nos acompanham em todo o trabalho. Além deles, participam da pré-temporada também alguns atletas, que fazem uma simulação de jogadas para treinarmos os árbitros”, explicou Carvalho, que apitou pela última vez em 2010, em uma vitória do Atlético-PR sobre o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A tecnologia também faz parte da pré-temporada da arbitragem. As simulações de jogadas polêmicas e lances de impedimento estão sendo filmadas por drones. Depois, Carvalho aponta os erros e acertos aos árbitros em uma sala de vídeo. Além das baterias de atividades físicas, o conteúdo de base teórica também faz parte da preparação dos árbitros.

“Tem muito trabalho de campo, mas falamos também sobre as regras. No ano passado tiveram algumas mudanças nas regras, então é preciso passar todos os detalhes para que não ocorram erros de interpretação”, disse. “Também analisamos os campeonatos, os regulamentos. É uma responsabilidade muito grande todo e qualquer jogo, não importa a divisão. E agora que caem seis times na A2 e A3, o fator emocional e de tensão de cada partida aumenta muito mais”, acrescentou.

Durante o período em que fazem a pré-temporada, os árbitros ficam em regime de concentração máxima. Cada turma de 50 profissionais dorme quatro dias no resort, sem direito a deixar o local à noite. Eles tomam o café da manhã, almoçam e dormem juntos, com as atividades práticas e teóricas programadas durante todo o dia, das 8 às 22 horas.

Tanto esforço tem uma recompensa. Segundo Carvalho, 90% dos clubes paulistas aprovaram a arbitragem do Estado em 2016. E, para este ano, a projeção é melhorar ainda mais. Mas em silêncio. Para os árbitros, o quanto menos seus trabalhos nos jogos forem falados, é sinal de que as coisas estão no caminho certo.