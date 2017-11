Americana define novo campeão do amador neste domingo

O ano do futebol amador de Americana foi conturbado. O principal campeonato da cidade, que costumava contar com mais de três divisões, se reduziu a um torneio com apenas 13 equipes, que ainda chegou a ser cancelado durante a segunda fase. Problemas à parte, e mesmo sem o reconhecimento oficial da LAF (Liga Americanense de Futebol), São Roque e Guerreiros do Alvorada decidem o título da temporada 2017 neste domingo, às 10 horas, no estádio Décio Vitta. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Foto: Sanderson Barbarini_Foco no Esporte

O São Roque foi pivô da principal polêmica que paralisou a então Copa Zé Zázeri no fim de setembro. O time discordou de uma punição aplicada pela Comissão Disciplinar, que retirou um ponto da equipe e a eliminaria por causa de uma briga de torcidas, e a LAF, para não gerar desentendimentos ou voltar atrás de sua decisão, preferiu dar a competição por encerrada antes mesmo de seu fim. Depois de algumas semanas de reuniões e divergências, quatro clubes se juntaram para organizar por conta própria as semifinais – Cantareira e Novo Mundo foram as vítimas de São Roque e Guerreiros no mata-mata.

“Foi um campeonato meio tumultuado, em que na minha opinião não tinha necessidade da Liga sair fora. Era só ter cumprido o regulamento, que citava que confusão entre torcidas, quando não tem agressão a árbitro ou jogadores, não pode ter perda de pontos”, opina o técnico do São Roque, Tuiú Feitosa, que neste ano levou outro time amador ao título, o Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. “Para o bairro todo do São Roque esse título é muito importante, tem muitas pessoas envolvidas, vamos dar o máximo”, destaca.