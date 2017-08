América-MG vence o lanterna Náutico e continua na liderança isolada da Série B

Após derrota para o CRB na última rodada, por 2 a 0, o América-MG voltou a vencer e segue líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. A vítima desta vez foi o lanterna Náutico, que perdeu por 1 a 0 no Independência, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 39 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado Vila Nova, que também já jogou na rodada e ganhou do Boa. O Internacional, que começou a rodada na vice-liderança, jogará no sábado e tem 33 pontos.

LEIA TAMBÉM: Dorival Júnior quer evitar mais mudanças no elenco do São Paulo

Na outra ponta da tabela, o Náutico segue como último colocado, com apenas 14 pontos. A situação do time pernambucano vai se complicando cada vez mais já que o Santa Cruz, primeiro time fora da zona do rebaixamento, já tem nove pontos a mais do que o rival.