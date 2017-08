América-MG vence Londrina de virada e dispara na ponta da Série B

Com o resultado, o América, que já soma 12 jogos de invencibilidade, disparou ainda mais na liderança, com 36 pontos. Além disso, confirma com uma rodada de antecedência, o título simbólico do primeiro turno. O Londrina, que vinha de seis jogos sem perder e chegou a assumir provisoriamente a segunda colocação durante o jogo, ficou no meio da tabela, com 27 pontos.

Em um belo jogo, com duas equipes que almejam o acesso, o América Mineiro mais uma vez mostrou sua força dentro do Independência ao derrotar o Londrina, de virada, pelo placar de 3 a 2, em partida realizada na noite desta terça-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após o gol, o Londrina recuou e começou a jogar no contra-ataque, não dando espaço para o América, que criou poucas oportunidades de empatar. Em uma delas, Neto Moura recebeu de Bill e chutou para grande defesa de César. O time mineiro tinha a posse de bola, e conseguiu achar o gol de empate através de um pênalti muito reclamado pelos jogadores da equipe adversária.

Ernandes foi até a linha de fundo e tentou o cruzamento. A bola bateu no braço de Gustavo, e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Bill foi para a cobrança e chutou sem chances para o goleiro César.

O segundo tempo começou muito truncado, o que precisou de uma bela jogada individual de Matheusinho e um chute certeiro de Bill para tirar o empate do placar aos 19 minutos. O atacante bateu de chapa e acertou o ângulo para colocar o América na frente. Mas a festa não durou muito. Aos 29, Artur deixou Jonatas Belusso na cara do gol. O artilheiro da Série B balançou as redes pela 11ª vez no torneio.

Diferente da primeira etapa, o América não se entregou após ter sofrido o gol, foi para cima e marcou o terceiro aos 31 minutos. Matheusinho se livrou da marcação e tocou para Bill, que rolou para Luan acertar um belo chute cruzado.

O Londrina teve uma última chance de empatar com Bidía, mas na frente de João Ricardo, chutou por cima. Após o jogo, os jogadores do Londrina foram reclamar com a arbitragem pelo tempo de acréscimos e pelo pênalti marcado. Jardel foi amarelado e Jonatas Belusso, expulso.

Na última rodada do primeiro turno, o América-MG vai até Maceió (AL) para enfrentar o CRB na sexta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé. Já o Londrina só entra em campo na segunda-feira, às 20h, contra o Vila Nova-GO no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 3 x 2 LONDRINA

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Juninho, Lima, Messias e Giovanni (Hugo Cabral); Ernandes, David, Neto Moura (Willian) e Matheusinho (Gerson Magrão); Luan e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

LONDRINA – César; Reginaldo, Gustavo Geladeira, Edson Silva e Igor Miranda (Bidía); Rômulo, Jardel, Rafael Gava (Marcinho) e Celsinho (Carlos Henrique); Artur e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Celsinho, aos 10, e Bill (pênalti), aos 44 minutos do primeiro tempo. Bill, aos 19, Jonatas Belusso, aos 29, e Luan, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bill e Hugo Cabral (América-MG); Celsinho e Jardel (Londrina).

CARTÃO VERMELHO – Jonatas Belusso (Londrina).

ÁRBITRO – Luiz César de Oliveira Magalhães.

RENDA – R$ 22.777,00.

PÚBLICO – 4.012 pagantes.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).