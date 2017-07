América-MG vence Juventude e amplia vantagem na liderança da Série B

O América-MG é mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, o time mineiro foi até Caxias do Sul fazer um confronto direto contra o Juventude e venceu por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, pela 17.ª rodada. O time mineiro aumentou a sua invencibilidade para 11 partidas e chegou aos 33 pontos, ampliando a vantagem na ponta em relação aos seus rivais.

O Juventude, por exemplo, está na quarta posição com 27 pontos, mesma pontuação do Internacional, em terceiro. O vice-líder é o Guarani, com 28 pontos, e que sábado recebe o Londrina. A torcida não poupou o time pela derrota e os gaúchos deixaram o campo debaixo de vaias. O momento realmente não é bom para o Juventude. Sem ganhar há cinco jogos – dois empates e três derrotas -, corre o risco de deixar o G4, a zona de acesso, no complemento da rodada.

O Juventude criou a primeira oportunidade logo aos dois minutos em chute forte de Tiago Marques, defendido por João Ricardo. Na sequência, aos dez, o América abriu o placar. Luan foi derrubado por Domingues dentro da área e Bill converteu o pênalti. Em busca do empate, o time da casa tinha mais posse de bola, mas era o visitante quem criava as principais oportunidades. Ernandes, duas vezes, esteve próximo de ampliar o placar.