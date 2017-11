América-MG vence Figueirense, lidera a Série B e garante acesso à elite nacional

Um ano depois de ser rebaixado como lanterna do Campeonato Brasileiro, o América-MG está de volta à elite nacional. Na tarde deste sábado, o time mineiro foi até Florianópolis (SC) e conquistou o acesso com a vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, em pleno estádio Orlando Scarpelli. A partida foi válida pela 35.ª rodada da Série B.

Invicto há sete partidas, o América-MG chegou aos 66 pontos, pontuação que o Oeste, quinto colocado, poderia atingir nas últimas três rodadas. O time paulista, porém, não alcançaria os mineiros no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Hoje, a diferença é de quatro triunfos (18 contra 14) entre os dois times.

Além de confirmar o acesso, o América-MG assumiu a liderança da Série B, já que o Internacional ficou no empate com o Vila Nova, por 1 a 1, em Porto Alegre. Por outro lado, o Figueirense perdeu a invencibilidade de oito jogos em casa e segue com chances de rebaixamento, com 43 pontos, apenas três à frente do Luverdense, 17º colocado e que hoje encabeça a zona de descenso da tabela.