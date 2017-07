América-MG ganha do Brasil-RS por 3 a 0 e entra no G4 da Série B do Brasileiro

O América-MG enfim entrou no G4 – a zona de acesso. Há cinco jogos sem perder e com três vitórias seguidas, o time mineiro assumiu a terceira colocação neste sábado ao derrotar o Brasil-RS pelo placar de 3 a 0, em partida realizada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o América-MG foi para os mesmos 19 pontos do Vila Nova, mas leva a melhor no saldo de gols (6 a 4). A sua defesa não sofre gols há quatro jogos. Enquanto isso, o Brasil-RS segue muito perto da zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Como era previsto, o time gaúcho entrou em campo para se defender, buscando encaixar um contra-ataque para definir o duelo. Até conseguiu cozinhar o jogo, mas afrouxou nos minutos finais e acabou sendo castigado.