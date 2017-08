América-MG empata com o Goiás por 1 a 1 e mantém a liderança isolada da Série B

O América-MG vai se manter líder isolado por mais uma rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira empatou por 1 a 1 com o Goiás, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 21.ª rodada. Com isso, o time mineiro atinge os 40 pontos e fica quatro na frente do vice-líder Internacional, que jogará neste sábado.

O Goiás empatou pela segunda vez seguida porque vinha de igualdade fora com o Figueirense, também por 1 a 1. Sem vencer há quatro rodadas, segue em posição perigosa, com 25 pontos, em 15.º lugar.

Este foi o quarto jogo sem público do time goiano, punido por briga de sua torcida no clássico contra o Vila Nova. Mas, dentro de campo, a principal baixa foi do América-MG, que teve no período da tarde a suspensão do atacante Bill por nove jogos devido uma briga de socos e tapas com o atacante Zé Carlos, do CRB, também punido pelo STJD.