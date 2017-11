América-MG e Internacional brigam pelo título na última rodada da Série B

Como a briga pelo título é a única disputa ainda restante, os dois postulantes vão enfrentar times sem objetivos na competição, o que pode pesar negativamente para o Internacional por depender de um tropeço do América-MG. O time gaúcho vai a campo em Porto Alegre, onde enfrenta o desfalcado Guarani, 16.º colocado com 44 pontos.

A dupla já garantiu o acesso à elite em 2018, assim como o terceiro colocado Ceará, com 64 pontos, e o quarto Paraná, com 63. Na zona da degola também já está tudo definido com Luverdense, Santa Cruz, ABC e Náutico rebaixados para a Série C.

O Campeonato Brasileiro da Série B termina neste sábado com a disputa da 38.ª e última rodada e apenas a definição do título segue aberta. Os candidatos a levantar a taça são o atual líder América-MG, que tem 70 pontos, e o segundo colocado Internacional, com 68. Os sete jogos vão começar no mesmo horário, a partir das 17h30 (de Brasília).

A equipe mineira também joga em casa, no estádio Independência, em duelo contra o CRB, 13.º colocado com 45 pontos, mas possivelmente motivado por um prêmio extra, a famosa mala branca, que seria de R$ 300 mil.

Para conseguir ultrapassar o rival, o Internacional precisa vencer e torcer por ao menos um empate em Belo Horizonte. Diante deste cenário, os dois ficariam com a mesma pontuação (71), mas o time colorado seria campeão pelo número de vitórias, hoje empatado com 19 triunfos para cada lado.

LEIA TAMBÉM: Burnley vence o Newcastle pelo Inglês e entra na briga por vaga na Liga Europa

Mas os dois times têm tradição no futebol nacional. O América-MG foi campeão da Série B em 1997, ainda quando não existia o formato atual de quatro séries, criado em 2003. Em 2009 foi o vencedor da Série C. Mas disputou a Série A em apenas duas oportunidades: 2011 e 2016. Em ambas foi rebaixado na sequência, ganhando a fama de time iô-iô.

O Internacional vive um extenso jejum de títulos nacionais. A última conquista de tal nível aconteceu há 25 anos. Em 1992, ergueu a Copa do Brasil. O time gaúcho, porém, acumula três brasileiros (1975, 1976 e 1979), além de ser bicampeão da Copa Libertadores (2006 e 2010) e campeão mundial, quando venceu o Barcelona, em 2006, no Japão.

OUTROS JOGOS – Ainda na parte de cima da tabela de classificação, Ceará e Paraná brigam pela terceira colocação. Os cearenses recebem, na Arena Castelão, o vice-lanterna ABC, que tem 34 pontos. A partida vai marcar o recorde de público da competição, já que os 51 mil ingressos colocados à disposição foram esgotados nesta sexta-feira. Nono colocado com 49 pontos, o Boa será o adversário do clube paranaense, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, também com grande público.

Outra briga por melhor colocação vai ser entre o quinto colocado Londrina, com 59 pontos, e o sexto Vila Nova, com 58. Neste caso, os dois vão fazer o confronto direto, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Também com 58 pontos e na sétima colocação, o Oeste tem o mesmo objetivo em duelo na Arena Barueri, em Barueri (SP), contra o 15.º colocado Goiás, que soma 44.

No interior do Mato Grosso acontece um confronto entre os rebaixados Luverdense e Náutico. O time mato-grossense é o 17.º colocado, com 41 pontos, e a equipe pernambucana está na lanterna, com 32.