América-MG derrota o Juventude em casa e fica mais perto do título da Série B

O América-MG colocou uma mão no título do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, ao derrotar o Juventude pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada. Com o resultado, o time mineiro se isolou ainda mais na liderança com 69 pontos, quatro na frente do Internacional. Já o Juventude ficou estacionado em oitavo lugar, com 50.

O líder entrou em campo sabendo do empate do Internacional contra o Oeste e partiu para cima do Juventude. Logo aos três minutos, Neto Moura avançou pela direita e cruzou para Giovanni, que cabeceou rente à trave do goleiro Matheus Cavichioli.

O time mineiro seguiu pressionando e perdeu boas oportunidades de abrir o placar. Aos 20 minutos, Luan foi lançado em velocidade e soltou a bomba. Micael desviou e por muito pouco a bola não parou no próprio gol. Bill também teve a chance de marcar, mas Matheus Cavichioli saiu para afastar o perigo.