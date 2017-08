Ameaçado por torcedores e com clube em crise, presidente renuncia no Náutico

Não é só dentro de campo que o momento do Náutico é delicado. Na tarde desta terça-feira, o presidente Ivan Brondi convocou uma entrevista coletiva no CT Wilson Campos para anunciar sua decisão de renunciar ao cargo em meio a um momento desastroso do clube, que corre sérios riscos de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Até então vice-presidente, Ivan Brondi assumiu a presidência em dezembro de 2016 depois de Marcos Freitas deixar o cargo alegando problemas de saúde. Agora, de acordo com o estatuto do clube, o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Ventura, é quem responde pelo clube até o fim do ano.

“Tentei fazer o Náutico vencedor como nos meus tempos de jogador, mas não deu”, disse Ivan Brondi, que foi jogador do clube na década de 60, conquistando o hexacampeonato pernambucano.