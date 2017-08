Alvo de polêmica, Vidal nega confusão em cassino às vésperas de jogo pelo Chile

Arturo Vidal voltou a ser alvo de polêmica por um suposto caso de indisciplina no Chile. Às vésperas do duelo diante do Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, quinta-feira, o meia foi acusado de protagonizar uma confusão em um cassino próximo a Santiago, mas negou as informações nesta terça.

De acordo com a imprensa chilena, Vidal e seus amigos promoveram uma festa no cassino, que precisou ser interrompida às 7 horas da manhã por causa do mau comportamento do grupo. O jogador admitiu que esteve no local, mas garantiu que apenas jantou por lá antes de ir embora para casa.

“Falaram muita coisa que não é verdade. Sim, estive no cassino com meus amigos, fui jantar e logo depois voltei para casa”, disse o jogador, que culpou seus colegas por qualquer incidente ocorrido. “Não posso ficar impedindo os meus amigos.”