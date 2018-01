Allione se diz mais preparado e maduro em retorno

Foto: Cesar Grecco - Ag. Palmeiras - Divulgação

O meia Allione disse nesta terça-feira ter evoluído bastante como jogador depois de passar um ano emprestado pelo Palmeiras ao Bahia. O argentino retornou no começo do ano, foi mantido no elenco alviverde a pedido do técnico Roger Machado e prometeu na entrevista coletiva estar mais preparado e adaptado ao futebol brasileiro após a experiência vivida em 2017.

Allione disputou mais de 40 partidas pelo Bahia, a maioria delas como titular. “Vamos adquirindo experiência à medida que passam os anos. É sempre bom viver outro momento, em outro clube, para ver como é. No Bahia, acho que consegui ter essa sequência que eu queria, de jogar mais jogos e me adaptar melhor”, afirmou o meia, que tem contrato com o Palmeiras até 2019.

O argentino chegou ao clube em 2014, a pedido do então treinador Ricardo Gareca. O técnico indicou a contratação de outros três compatriotas: Mouche, Tobio e Cristaldo. Destes, somente Allione conseguiu ter mais sequência no Palmeiras, apesar de ter ficado marcado por um lance em 2016. A expulsão em uma falta violenta no jogo contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, deixou a equipe com um a menos e facilitou para os adversários virarem e se classificarem.