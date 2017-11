Alisson enaltece reservas do Grêmio e ressalta importância da vitória do Santos

Recolocado na briga pelo vice do Campeonato Brasileiro após vencer o Grêmio neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 36.ª rodada, o Santos reencontrou o caminho da vitória após três derrotas seguidas. O triunfo foi exaltado pelo volante Alisson, que elogiou o adversário e não diminuiu o peso da vitória pelo fato de ter sido contra os reservas do Grêmio, focado na final da Copa Libertadores.

“Resultado muito importante. Nós vínhamos de três resultados negativos. Acabou diminuindo a distância (para garantir a Libertadores pelo G-4). A gente sabia da importância de vencer hoje (domingo). Mesmo sendo equipe reserva, é muito forte e bem treinada”, disse Alisson.

O volante foi titular mais uma vez ao lado do veterano Renato no meio de campo. À frente deles, o argentino Vecchio, substituto de Lucas Lima, suspenso, muito criticado pela torcida e que não deve ficar no clube em 2018, foi um dos destaques da partida. Ele deu a assistência para o colombiano Copete marcar o único gol da vitória, no primeiro tempo.