Alison projeta 100º jogo pelo Santos e minimiza má fase do setor ofensivo

O volante Alison, do Santos, revelou nesta quarta-feira estar ansioso por ser escolhido pelo técnico Levir Culpi como titular da equipe que enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o jogador – que estreou em 2011 – completará 100 jogos com a camisa do clube que o revelou.

“As lesões acabaram me atrapalhando a chegar nessa marca, mas estou muito feliz, muito contente de estar próximo de alcançá-la. Ainda não sei se vou jogar no domingo. Caso jogue, vou ficar muito feliz por alcançar essa marca pelo Santos”, projetou o jogador.

LEIA TAMBÉM: Micale elogia 'momento mágico' corintiano e diz que Atlético-MG precisa evoluir

Alison tem desempenhado uma função diferente no time santista. Apesar de ser um jogador de marcação, ele tem participado da armação da equipe com infiltrações e em lances de ataque. Com as ausências de Renato (agora recuperado de dores musculares) e Vecchio (com lesão muscular), Alison acredita que a nova postura será importante para o futuro dele no Santos.