Alex Silva chega à Bolívia e jogará a Libertadores por rival do Palmeiras

O Palmeiras vai encontrar um velho conhecido na fase de grupos da Libertadores. O zagueiro Alex Silva, ex-São Paulo, foi confirmado nesta terça-feira como reforço do Jorge Wilstermann, time da Bolívia. O Peñarol, do Uruguai, e um time que virá da fase preliminar completam o Grupo 5.

Alex Silva, de 31 anos, chegou a Cochabamba na segunda-feira para passar por exames médicos e foi confirmado como reforço após assinar contrato de um ano. “Quando o Wilstermann me buscou, não tive dúvidas em aceitar a proposta, porque é uma equipe grande da Bolívia e da América do Sul. Aceitei de imediato”, contou o brasileiro ao jornal Los Tiempos.

Ele jogará no clube boliviano junto com o atacante Thomaz Santos, jogador que atuou com ele no Brasiliense e que o teria recomendado ao Jorge Wilstermann, que defende há três temporadas. O time tem como ídolos dois brasileiros: o ‘Furacão da Copa’ Jairzinho, que foi à Bolívia uma década depois do Tri, e o meia Thiago Leitão. Além deles, Túlio Maravilha também jogou por lá.

A Libertadores de 2017 será a quinta da carreira de Alex Silva, que, além do São Paulo, defendeu Vitória, Rennes (França), Hamburgo (Alemanha), Flamengo, Cruzeiro, Brasiliense, São Bernardo, Boa e Rio Claro. Desde 2011, entretanto, ele não tem uma grande sequência de jogos.