Alemão terá 1º jogo apitado por mulher no domingo em Berlim

Steinhaus já passou uma década apitando na segunda divisão alemã e tem muita experiência com muitas das principais estrelas do futebol do país, em jogos da Copa da Alemanha.

“Ela merece isso pelas suas ótimas performances”, disse o técnico do Bremen, Alexander Nouri. “Estou feliz. É o mesmo para mim se um homem ou uma mulher está arbitrando, o principal é que eles façam o trabalho bem”, acrescentou o treinador do Hoffenheim, Julian Nagelsmann.

Filha de um árbitro, Steinhaus começou a apitar jogos femininos para a federação em 1999. Ela se tornou uma árbitra da Fifa em 2005 e passou a trabalhar na segunda divisão em 2007, sendo a primeira juíza feminina no futebol profissional da Alemanha.

Steinhaus também possui experiência no Mundial Feminino e no Campeonato Europeu, além de ter sido a árbitra da final olímpica feminina de 2012 entre os Estados Unidos e o Japão. Em junho, ela comandou a final da Liga dos Campeões Feminina entre Lyon e Paris Saint-Germain.

LEIA TAMBÉM: Projeto tenta acabar com exigência da Certidão Negativa de Débitos para clubes

Em agosto, durante uma partida entre Bayern de Munique e Chemnitzer, pela Copa da Alemanha, Steinhaus foi alvo de uma brincadeira do francês Franck Ribery, que se abaixou para ajeitar a bola em uma cobrança de falta e desamarrou uma das chuteiras da árbitra.

Antes disso, em 2015, foi alvo de machismo do meio-campista Kerem Demirbay, então no Fortuna Duesseldorf, após ser expulso de um jogo por ela. “Não há espaço para mulheres no futebol masculino”, afirmou o jogador, que recebeu três jogos adicionais de suspensão pela sua declaração. Ele se desculpou publicamente e agora poderá se reencontrar com Steinhaus no Campeonato Alemão, pois Demirbay defende atualmente o Hoffenheim.