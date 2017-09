Alemanha sofre, mas vence no fim e mantém 100% nas Eliminatórias

Em seu duelo mais complicado nestas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, a seleção da Alemanha sofreu nesta sexta-feira, mas derrotou a República Checa por 2 a 1, na Eden Arena, em Praga. Atuais campeões mundiais, os alemães saíram na frente, mas cederam o empate no segundo tempo e só sacramentaram a vitória aos 42 minutos do segundo tempo.

Foi o placar mais apertado da equipe no Grupo C das Eliminatórias até agora. O time comandado por Joachim Löw vinha de três goleadas em sequência, com direito a um 8 a 0 sobre San Marino. Com mais um triunfo, a Alemanha manteve o 100% de aproveitamento na chave.

O time soma agora 21 pontos e está cada vez mais perto da vaga no Mundial da Rússia, em 2018. Nas Eliminatórias Europeias, garantem a classificação direta os primeiros colocados de cada chave. Os segundos vão disputar repescagem entre si em busca da vaga. Faltam apenas três rodadas para o fim desta fase das Eliminatórias na Europa.