Alemanha faz 6 a 0 na Noruega e fica a um empate da Copa do Mundo de 2018

A Alemanha ficou muito perto de assegurar seu lugar na Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira. Ao golear a Noruega por 6 a 0, a atual campeã mundial garante a classificação para jogar na Rússia com apenas um empate na próxima rodada das Eliminatórias Europeias.

Com oito vitórias em oito jogos, o time alemão segue com aproveitamento de 100% na competição. E exibe o melhor ataque, empatado com a Bélgica, ambas as seleções com 35 gols. O resultado desta segunda deixou os alemães perto do Mundial porque chegaram aos 24 pontos, contra 19 da Irlanda do Norte, a segunda colocada do Grupo C.

Nas Eliminatórias Europeias, somente o melhor colocado de cada chave avança direto à Copa do Mundo. Os segundos colocados vão disputar uma repescagem entre si para decidirem as últimas vagas na Rússia. Com cinco pontos de vantagem sobre a Irlanda do Norte, a Alemanha só precisa de um empate, faltando duas rodadas para o fim da competição, porque enfrentará justamente a Irlanda na próxima rodada.