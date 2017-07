Alan Ruschel disputa 1º jogo-treino pela Chapecoense desde a tragédia em Medellín

O lateral-esquerdo Alan Rushel, um dos três atletas que sobreviveram à queda do voo da empresa aérea Lamia que transportava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016, diante do Atlético Nacional, em Medellín, realizou nesta quarta-feira o primeiro jogo-treino com a equipe catarinense desde a tragédia, ocorrida no dia 29 de novembro do ano passado. No total, foram 239 dias de afastamento, desde o resgate até o retorno ao futebol.

O atleta, de 27 anos, entrou no segundo tempo do jogo-treino contra o Ypiranga-RS, que terminou empatada em 1 a 1, disputada no Centro de Treinamento da Água Amarela, em Chapecó (SC). A atuação de Alan Ruschel demonstrou que não há impedimentos para que o lateral-esquerdo seja relacionado pela comissão técnica da Chapecoense nos próximos jogos.

Alan Rushel se mostrou ansioso por voltar a disputar uma partida oficial, revelou que está bem fisicamente, pronto para regressar à Chapecoense e ajudar o time alviverde na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.