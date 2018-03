Alan diz que não foi ao jogo por causa de divisão de bônus

O goleiro Alan Tobias, que não apareceu neste domingo (25) para jogar a última partida do União Barbarense na Série A3 do Campeonato Paulista, no empate em 0 a 0 com o Marília, disse que não entrou em campo porque não concordou com a divisão de um valor que o time teria recebido de outras duas equipes para ganhar ou ao menos empatar o jogo. No futebol, é comum um elenco receber dinheiro de outros clubes como incentivo para vencer.

Sem nenhum outro goleiro, o time improvisou o volante Cláudio Britto debaixo das traves contra o Marília. O jogo acabou 0 a 0 e o União, que precisaria fazer milagre e torcer por outros resultados para se salvar, acabou mesmo rebaixado à Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com Alan, o elenco receberia R$ 40 mil de dois clubes (R$ 20 mil de cada) para os quais interessava um bom resultado do União, mas a diretoria iria ficar com a maior parte do dinheiro e deixar apenas R$ 7,5 mil para os atletas.

Segundo Alan, houve uma reunião com a diretoria no sábado em que ele deixou claro que não iria mais jogar pelo clube. “Falei: pra mim não dá mais.”

O gerente de Futebol, Edvaldo de Souza, e o meia Jean Natal negaram a afirmação de Alan. Segundo Jean, foram R$ 25 mil de bicho, e não R$ 40 mil. O valor foi dividido entre todos os jogadores, comissão técnica, roupeiro e fisioterapeuta, um grupo que tem entre 25 e 30 pessoas, afirma o meia. “A diretoria não ficou com um centavo”, afirmou Jean Natal. “Ele foi infeliz nessa declaração”, afirmou.

Durante a tarde, o advogado do clube, Régis Godoy, disse que a intenção era dispensar Alan por justa causa, a menos que ele apresentasse uma justificativa como o fato de ter sido “vítima de um sequestro”. O goleiro, segundo o advogado, era um dos destaques da equipe no torneio.