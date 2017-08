Ainda sob impacto da morte do filho de Abel Braga, Fluminense enfrenta o Sport

Quatro dias após a morte do filho do técnico Abel Braga, o que acarretou o adiamento da partida contra a Ponte Preta, remarcada para o próximo dia 9, o Fluminense enfrenta nesta quarta-feira o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, a partir das 19h30, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um jogo a menos, o time carioca está em 13.º lugar com 21 pontos, dois a mais do que o Coritiba, primeiro clube na zona do rebaixamento. O Sport, por sua vez, está em ascensão e ocupa a sexta posição, com 27 pontos.

Com a venda de Richarlison, que aguarda apenas a conclusão de exames médicos para assinar com o clube inglês Watford, Wellington Silva deve voltar ao time titular. Léo está suspenso, Marlon será titular na lateral esquerda pela primeira vez. A única dúvida de Abel Braga está na zaga, onde as opções são Frazan e Renato Chaves.