Ainda sem poder estrear, Neymar é aclamado pela torcida do PSG

Às 16h deste sábado em Paris, 11h em Brasília, o DJ Martin Solveig, um dos astros da música eletrônica na Europa, abaixou o volume de sua música e puxou o coro no estádio Parc des Princes: “Ney-mar! Neymar!”. Entusiasmada, a torcida do Paris Saint-Germain respondeu com os gritos de guerra do clube francês. Mesmo impossibilitado de estrear em razão da Federação Espanhola de Futebol, que não enviou a documentação da transferência à Liga de Futebol Profissional da França (LFP), Neymar foi o alvo de todas as atenções em Paris momentos antes do confronto de sua nova equipe com o Amiens.

A apresentação do brasileiro foi simples, rápida, mas calorosa, com direito a fogos de artifício em pleno campo e com uma multidão ecoando seu nome. O narrador oficial da cerimônia não economizou no entusiasmo: “Chegou o momento tão esperado, essa data de 5 de agosto de 2017, um evento mundial”.

LEIA TAMBÉM: Zé Ricardo confirma estreia de Diego Alves no Flamengo contra o Corinthians

O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, então, tomou a palavra e pediu mobilização de parte da torcida. “Nossos torcedores sempre sonharam com uma grande estrela. Neymar está aqui conosco hoje. Agora é preciso trabalhar para ganhar muitos troféus”, disse o dirigente, que assumiu o clube sob forte rejeição em 2011, nomeado pelo fundo soberano do Catar, o Qatar Investment Authority (QIA), proprietário do PSG.