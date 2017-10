Ainda sem Geuvânio, Flamengo aposta na força em casa para superar o São Paulo

O Flamengo conta com o retrospecto do seu “novo” estádio, o Luso-Brasileiro, também conhecido como Ilha do Urubu pelo clube e pela torcida, para superar o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no Rio, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que o estádio foi remodelado e adotado como nova casa, o Flamengo aplicou 5 a 1 na Chapecoense e 2 a 0 na Ponte Preta, pelo Brasileirão, e obteve boa vitória sobre o Santos na última quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, por 2 a 0.

“Jogar na Ilha está sendo muito importante. Ano passado fomos bem no campeonato, mas foi muito difícil. Conseguimos boas atuações em Brasília, no Espírito Santo, mas ter uma casa é fundamental”, enalteceu o meia-atacante Everton. “Queria parabenizar também a torcida, que nos apoia 90 minutos. Esse fator casa é muito importante no Brasileirão, ainda mais em uma competição longa”.