Ainda na metade, 4 ligas na Europa estão quase definidas

O ano de 2018 mal começou e os campeonatos europeus já estão com seus campeões praticamente definidos. Dos cinco principais torneios do Velho Continente, quatro já podem ter pôsteres e faixas produzidos para serem comercializados daqui a algumas semanas com as cores dos times que ostentam atualmente os primeiros lugares nas tabelas de classificação.

Guardadas as devidas proporções, o Manchester City impõe um domínio já na 22.ª rodada do Campeonato Inglês que faz lembrar a campanha do Corinthians do técnico Fábio Carille no Campeonato Brasileiro do ano passado. Com 20 vitórias e dois empates, a equipe de Pep Guardiola acumula impressionantes 62 pontos. Gabriel Jesus – que está machucado e só deve voltar à ativa em março – e companhia já balançaram as redes 64 vezes e a defesa só foi vazada em 13 oportunidades.

Enquanto o campeão brasileiro de 2017 ganhou 15 jogos e teve quatro empates no primeiro turno, o Manchester City venceu 18 dos 19 jogos no mesmo período da “Premier League”.