Ainda abalado com ausência da Itália na Copa, Buffon desfalca Juventus

Ainda abalados com a ausência da Itália na Copa do Mundo de 2018, Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli vão desfalcar a Juventus na partida contra a Sampdoria neste domingo, em rodada do Campeonato Italiano. Ambos pediram para não jogar no fim de semana porque ainda se recuperam da queda da seleção nas Eliminatórias.

Buffon e Barzagli anunciaram suas aposentadorias da seleção após o empate com a Suécia, por 0 a 0 na segunda-feira. O resultado, na repescagem das Eliminatórias, tirou a tradicional Itália do Mundial da Rússia. O time italiano ficará de fora de uma Copa pela primeira vez desde 1958.

LEIA TAMBÉM: Corintianos são presos com armas, ingressos e R$ 2 mil

“Eles estão superando a decepção. Após passarem 15 dias com a seleção, eles estão passando por uma considerável carga física e, principalmente, mental. Seria a sexta Copa de Buffon, então é uma grande decepção. Mas ele estava bem, teve uma boa reação”, declarou o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.