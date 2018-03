Aguirre minimiza rusgas entre goleiros: ‘Estamos focados em coisas importantes’

O técnico Diego Aguirre comentou nesta quinta-feira os recentes atritos entre os goleiros Sidão e Jean, que tiveram conversa particular antes do treino do São Paulo para tratar de possíveis “indiretas” publicadas por eles em redes sociais. Em entrevista ao SporTV, o treinador minimizou a questão.

“São coisas mínimas e que não têm importância”, disse o treinador. “Fala-se muito dessas coisas, mas não estamos focados neste tipo de situação. Temos coisas mais importantes para focar. É normal. Sempre há diferenças, mas não é importante.”

Aguirre garantiu Sidão como titular, mas disse que a permanência depende do desempenhos do atletas nos treinos e jogos. “Sidão é o titular. Mas, aqui, sempre tem de mostrar futebol. Ninguém tem lugar assegurado no time. Estou só há uma semana aqui, conhecendo os atletas e vendo coisas nos treinos para levar ao jogo. Depende deles continuar jogando ou não.”

O mal-estar entre Sidão e Jean se tornou público por causa de publicações dos goleiros nas redes sociais. Após a derrota por 1 a 0 para o São Caetano – com falha de Jean -, no último sábado, Sidão publicou um vídeo com boas defesas, entendido como um “recado” para o companheiro o que substituía por estar contundido.

Dias depois, Sidão afirmou que o vídeo não era uma provocação, dizendo que celebrando seu retorno aos gramados. Na quarta-feira, foi a vez de Jean publicar uma mensagem enigmática. “Quem é mau caráter sempre vai achar uma desculpa par tornar legítimas suas ações”, escreveu no Instagram.